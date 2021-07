PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens – Mercato : un nouveau cataclysme se prépare en L1 !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Alors que la DNCG a finalement levé bon nombre de sanctions financières vis à vis des clubs de Ligue 1, le journaliste Romain Molina affirme que ce n’est pas sans contre partie et que ça pourrait couter cher aux clubs. En effet, bon nombre de clubs auraient promis à la DNCG la vente de joueurs pour équilibrer leurs comptes… Mais selon le journaliste, pas sur que cela suffise et le résultat pourrait être catastrophique. L’information de Molina est peu ou prou confirmée par Jean-Marc Mickeler. Le patron de la DNCG a diffusé un discours alarmiste sur la situation financière des clubs français suite à une saison rendue encore difficile par la crise sanitaire. L’inquiétude est de mise pour l’avenir.

« Le pire est à venir »

« Si la France devait affronter une quatrième vague de Covid avec zéro jauge, si les 330 M€ (pour les deux matches de Canal +) venaient à ne pas être au rendez-vous, on ne pourrait pas exclure des dépôts de bilan sur la saison 2021-2022. Mais ce n'est pas le scénario central, a-t-il constaté dans L’Équipe. À la fin de la saison prochaine, suivant les transferts réalisés, on aura une perte comprise entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Il va falloir que les actionnaires remettent au pot dans une situation où plusieurs m'ont dit : "Jean-Marc, tu es gentil, mais c'est la dernière fois." Ils sont nombreux à être au bout de leur capacité ou volonté de boucher les trous. Le pire est à venir. On ne peut pas exclure, au terme de la saison, des dépôts de bilan. Car avec 1 milliard de dettes, zéro fonds propres, une exploitation qui dégage plus de 1 milliard de pertes, il n'y a plus d'établissements financiers ou de fonds qui accepteront de financer le football français. »

Le nombre de clubs de L1 et L2 ayant assuré à la DNCG des millions d’euros de vente de joueurs cet été...



Comment ils vont équilibrer le budget l’été fini sans apport de l’actionnaire ? Et si l’actionnaire ne peut/veut pas, ce sera rachat au rabais ou un nouvel emprunt... — Romain Molina (@Romain_Molina) July 14, 2021