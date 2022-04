PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : toutes les infos sur les prochains Trophées UNFP !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A quatre journées de la fin du championnat, on en sait un peu plus sur la 30e édition des Trophées UNFP, les « Oscars du foot » de la LFP décernés à chaque fin de saison et récompensant les meilleurs joueurs, Espoirs et entraîneurs de L1, de L2 et de D1 Arkema.

Les Trophées UNFP entre la 37e et la 38e journée

La cérémonie 2022 aura lieu le 15 mai prochain à Paris au Pavillon Gabriel (8e arrondissement) et sera diffusé en direct sur Prime Vidéo ainsi que sur la Chaîne L'Equipe. Pour connaître les nominés de cette grande messe du foot français, il faudra encore un peu de patience.

Les nominés connus le 3 mai

En effet, les listes pour les différentes récompenses ne seront dévoilées que le mardi 3 mai en direct sur la Chaîne L'Equipe. Probablement candidat à sa propre succession, Kylian Mbappé se servira-t-il de l'évènement pour annoncer sa décision concernant son avenir au PSG ou au Real Madrid ? Pas impossible...

Pour résumer L'UNFP a communiqué ce mardi sur les grandes dates de la 30e édition des Trophées UNFP pour la saison 2021-22. Voici tout ce qu'il faut savoir et les grandes dates à retenir.

Alexandre Corboz

Rédacteur