PSG, OM, OL, ASSE, Girondins : un partage des droits TV modifié en faveur des gros clubs ?

true

Alors que le groupe de travail de la LFP planche sur des solutions de sorties de crise, la première traite de Mediapro pourrait directement être envoyée aux gros clubs.

Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n’étant pas sûrs de se terminer, Canal+ et beIN Sports pourraient ne jamais verser l’intégralité des droits TV attendus pour l’exercice 2019-20. Une situation qui pèsera surtout aux plus gros clubs car le versement qui était attendu au 5 avril dernier concernait surtout le critère de « notoriété ». Ainsi, le PSG aurait dû toucher directement 16 M€, l’OM et l’OL respectivement 14 et 12 M€, l’ASSE 9,5 M€ ou encore l’AS Monaco et Bordeaux 8 et 7 M€.

Face à l’impact lourd de cette situation, le groupe de travail de la LFP planche sur le meilleur compromis possible pour rééquilibrer les choses. Ainsi, si l’on en croit le « Parisien / Aujourd’hui en France », une compensation pourrait être imaginée pour les gros clubs sur un quote-part équivalent des droits de la saison 2020-21. L’idée serait que la première traite payée par Mediapro, correspondant à 133,3 M€ au 5 août soit en priorité versé aux grands perdants de la crise sanitaire actuelle du Covid-19.

On devine que, du côté des clubs les plus modestes, on ne regarderait pas forcément d’un bon œil cet arrangement rendant service aux plus gros budgets…