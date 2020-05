PSG, OM, OL, ASSE, LOSC, FC Nantes : Antoine Kombouaré lance un appel à la grève !

true

L’ancien entraîneur du PSG et du RC Lens estime que les relégations ne sont pas justes et propose que l’élite ait 22 clubs la saison prochaine.

Homme de convictions, réputé pour sa droiture, Antoine Kombouaré lance ce dimanche dans L’Equipe un appel à la grève pour la saison prochaine si jamais les relégations d’Amiens et Toulouse ne sont pas annulées. Selon lui, il s’agit d’une profonde injustice car les deux clubs pouvaient encore s’en sortir puisqu’il restait 30 points à distribuer.

« Je veux lancer un appel à ma corporation, à mes amis entraîneurs, aux joueurs. Ce qui se passe actuellement, la relégation de Toulouse et Amiens, constitue une profonde injustice. Le foot a l’occasion unique de faire preuve d’humanité et de solidarité mais aussi de bon sens et de courage. C’est le moment de montrer une autre image et d’arrêter de penser à sa gueule. »

« Ce que je propose ? Que la saison prochaine se joue à 22 en L1. Il faut mener une action. Que les joueurs et les entraîneurs se mettent d’accord pour faire grève en début de saison prochaine si ça n’évolue pas. Les capitaines doivent se réunir et adopter une position commune avec un message clair : « Si on n’est pas 22, on ne débute pas. » Interrogé sur le fait que son action pourrait être guidée par son passage au TFC et le poste qu’occupe son fils à Amiens, le Kanak a assuré qu’il aurait contesté cette fin de saison même s’il s’était agi d’autres clubs.