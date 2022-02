PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : Maracineanu valide l’arrivée de nouveaux investisseurs en Ligue 1

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Avec la promulgation plus que probable de la “Loi Sport” qui va permettre à la LFP de créer sa société commerciale, Vincent Labrune va pouvoir mettre en place son projet et aller chercher des investisseurs pour rentrer au capital du football français. But de la manœuvre : lever rapidement 1,5 milliard en cédant une partie des droits TV et commerciaux à un partenaire privé. Une stratégie déjà adoptée en Espagne où les clubs ont pu bénéficier de rentrées immédiates pour faire face au Covid.

La Ministre des Sports en faveur de la société commerciale LFP

Depuis Saint-Etienne où elle a assisté au match ASSE - Montpellier (3-1), la Ministre des Sports Roxana Maracineanu s’est dit très favorable à ce projet : “Je souhaite à la Ligue qu’elle puisse faire rentrer beaucoup d’argent… Mais cela ne va pas venir tout de suite. Avec la Ligue, la Fédération, les députés et les sénateurs, on est prêt à faciliter l’évolution du modèle économique du football. On va permettre la création d’une société commerciale. Elle aura vocation à aider la Ligue et les clubs à commercialiser leurs droits de diffusion télé et marketing”.

Pour autant, dans cet amendement poussé par le député LaREM Cédric Roussel, le Gouvernement veut garder un droit de regard sur les choses : “Tout se fera sous encadrement et avec l’avis du Ministère des sports. On veut permettre à cette société de voir le jour et qu’elle permette d’être suffisamment attractive pour aider les clubs dans l’immédiat. Cette restructuration permettra à l’avenir de repenser le produit football en France mais aussi sa vente au delà de nos frontières”.