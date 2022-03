PSG, OM, OL, ASSE, OGC Nice, FC Nantes : Daniel Riolo dévoile un couac avec le nouveau pactole de L1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La bonne nouvelle pour la Ligue 1 et tombée hier soir. Dans un communiqué officiel, la LFP a annoncé que le collège de la Ligue 1 s'était mis d'accord sur la distribution des revenus générés par l’entrée au capital de CVC Capital Partners. Cela va rapporter 1,5 milliard d'euros aux clubs de Ligue 1. Selon les informations du journal, L'Equipe, la répartition devrait se faire de la façon suivante :

Groupe 1 : le PSG va toucher 200 millions d’euros (soit 17% du total)

Groupe 2 : l'OM et l'OL vont toucher 90 millions d'euros chacun tandis que l'OGC Nice, le Stade Rennais, l'AS Monaco et le LOSC vont toucher 80 millions d'euros chacun.

Groupe 3 : les autres clubs vont toucher 33 millions d’euros chacun.

« La Ligue a présenté une clé de répartition qui n’a pas engendré beaucoup de tiraillements, se félicite Jean-Pierre Caillot. Tout le monde a regardé au-delà de son cas personnel. Chacun a fait les efforts qu’il devait faire. » Daniel Riolo ne partage pas cet avis. « La société commerciale a réparti le blé. Le PSG 200 millions (moins que prévu) OM et OL 90… on peut se poser des questions sur la compétitivité de la L1, a-t-il pesté sur Twitter. Le fossé se creuse encore plus. Ce n’est bon pour personne... Que ce soit grâce au PSG que le blé rentre, ça c’est certain. Mais après le déséquilibre ne peut que creuser le fossé et finalement être négatif pour le PSG... »

