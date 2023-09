PSG, OM, OL, ASSE, RC Lens, FC Nantes : le Mercato n’est pas encore fini !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Pour les gros salaires encore présents au PSG (Wijnaldum voir Navas), l’Arabie Saoudite demeure une option même si le « deadline day » varie selon les sources. De nombreux médias parlent du 7 septembre alors que Transfermarkt annonce une fin au 20 septembre. Jusqu’au bout, la Saudi Pro League -aura été le tube de l’été (Benzema, Kanté, Mané, Brozovic, Fabinho, etc.). Dans le Golfe, le Qatar clôt son recrutement le 18 septembre (Verratti et Draxler y sont attendus selon L'Equipe) quant les Emirats Arabes Unis se laissent jusqu’au 21.

L’Arabie Saoudite reste menaçante, c’est pas fini en Turquie, Belgique ou en Grèce !

Si l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et le Portugal ont tous sifflé la fin vendredi soir, l’Europe offre encore quelques destinations possibles. Pour les grands noms d’un certain âge, la Grèce – qui ferme le 11 septembre -, la Russie – le 14 – et la Turquie – le 15 – sont encore des destinations possibles avec des salaires confortables.

Concernant le second panier des joueurs, les destinations belges et suisses, dont les Mercato se terminent respectivement les 6 et 7 septembre, demeurent d’actualité. Enfin rappelons que le marché des joueurs qui ne disposaient pas de clubs au 1er septembre reste ouvert sans limite de nombre de renforts et que les formations de Ligue 1 et Ligue 2 ont toutes le droit à un « joker médical » d’un joueur évoluant dans un autre club de l’Hexagone.

