PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE : le Sénat a pris une décision d'envergure sur le calendrier !

Si l'information ne sera officielle que dans une quinzaine de jours après publication de cette nouvelle loi au journal officiel par Emmanuel Macron, les associations de supporters et les victimes du drame de Furiani (5 mai 1992) ont été entendues.

En effet, à l'initiative du député corse Michel Castellani (Libertés et territoires) qui avait fait passer ce texte à l'Assemblée nationale en février 2020, le Sénat a voté ce jeudi l'interdiction de la tenue de matchs professionnels en France le 5 mai. Le texte est le suivant : "aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n’est jouée à la date du 5 mai".

La LFP et la FFF n'auront plus la possibilité d'inclure cette date dans le calendrier. En revanche, cela ne concernera pas les matchs amateurs.