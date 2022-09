PSG, OM, FC Nantes, OL, ASSE, OGC Nice : le Mercato n'est pas encore terminé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Si la plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont parvenus à boucler leur plan dégraissage avant ce jeudi soir à 23 heures, il restait encore quelques indésirables à quai et quelques besoins à assouvir. On pense notamment à l'OGC Nice qui n'est pas parvenu à booker la venue d'un milieu de terrain dans les temps (pour Ross Barkley, il n'y avait pas d'urgence!). Mais également à Mauro Icardi, l'un des rares lofteurs du PSG toujours présent.

La Turquie, la Russie, la Grèce ou le Qatar sont encore là !

Mais si le Mercato est officiellement fermé pour les cinq grands championnats, il peut encore se passer des choses autant dans le sens des arrivées que des départs. Rappelons que les clubs sont toujours en droit de signer des jokers libres et qu'il y a également la possibilité de faire appel à un joker dans le marché franco-français.

Dans le sens des départs, plusieurs terres d'accueil pour indésirables de L1-L2 ont encore leur Mercato ouvert. C'est notamment le cas de la Belgique qui ferme ses portes le 6 septembre mais également de la Turquie et de la Russie, qui laissent jusqu'au 8 septembre à leurs clubs pour recruter. La Grèce et le Qatar laissent également jusqu'au 15 septembre. Quant à l'Arabie Saoudite, la période FIFA se prolonge jusqu'au 17 septembre. De quoi signer quelques deals tardifs.