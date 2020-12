PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE, RC Lens : pas d'accord avec Canal+ avant « plusieurs semaines » ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Hier, le tribunal de Commerce de Nantes a homologué l'accord de séparation entre la LFP et son principal diffuseur Mediapro. Le groupe sino-espagnol s'est engagé à verser 100 M€ et de restituer les droits à la Ligue contre l'assurance de ne pas être poursuivie. Désormais, la LFP a toute la latitude pour remettre ses droits en vente et Canal+ s'impose comme le principal bailleur de fonds disponible, prêt à investir 590 M€ par saison plus 100 M€ de bonus liés à une éventuelle hausse de son nombre d'abonnements.

Le risque de l'écran noir chez Mediapro ?

Toutefois, comme le rapporte L'Equipe, Canal+ n'est pas pressé de réagir. Disposant déjà de deux cases les samedi soir à 21 heures et le dimanche à 17 heures, la chaîne cryptée n'a pas perdu d'abonnés malgré l'arrivée de Mediapro. Canal se retrouve en position de force.

Mettant aux prises une LFP en difficulté mais qui ne veut pas non plus brader ses droits pour les trois prochaines saisons et un diffuseur qui a le temps pour lui, les négociations vont démarrer et pourraient durer « plusieurs semaines » d'après le quotidien sportif. Si Mediapro s'est engagé à diffuser la L1 et pourrait rester jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, la grogne monte chez ses salariés, lesquels brandissent toujours la menace d'actions coup de poing pouvant interférer sur la diffusion des matches...