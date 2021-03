PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE : un concurrent à Canal+ prêt à revenir à l'assaut pour la L1 ?

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

La LFP peut-elle espérer qu'un acteur surprenant négocie de gré à gré avec elle pour éviter l'hégémonie de Canal+ sur les droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2 ? En février dernier, au moment de l'appel d'offres officiel, trois candidats surprenants : Discovery, Amazon et DAZN avaient tenté leur chance sans réussite.

DAZN a arraché les droits italiens pour 2,5 milliards

Si depuis le trois nouveaux acteurs ont reculé, une nouvelle assez surprenante est arrivée de la Serie A italienne. En effet, de l'autre côté des Alpes, le partenaire historique Sky a été battu par DAZN et doit désormais se contenter d'une renégociation pour le second lot (trois matchs en coexclusivité).

Pour s'offrir les dix matches de Série A (dont sept en exclusivité), DAZN, le groupe du milliardiare anglo-américain Len Blavatnik, s'est associé à Telecom Italia et déboursera un total de 2,5 milliards d'euros... Soit un peu plus de 830 M€ par an. Un chèque qui ferait aujourd'hui saliver la Ligue française.