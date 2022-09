PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, Rennes, ASSE, Nice... Les derniers points chauds du Mercato !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Dans le sens des arrivées, Paris espère mener encore un ou deux coups. Carlos Soler (Valence) est attendu ainsi qu'un défenseur central (Skriniar ? Disasi?). Si le départ de Keylor Navas à Naples s'est compliqué, ceux de Kurzawa (Fulham), Ab.Diallo (RB Leipzig), I.Gueye (Everton) et Draxler (Benfica) devraient être annoncés. Il est aussi possible que Mauro Icardi rejoigne la Turquie et que Rafinha file au Brésil...

Pablo Longoria vise un ultime coup pour renforcer son secteur offensif avec un élément (Malinovskyi, Harit) et pourrait faire un stoppeur (Acerbi?) si Caleta-Car ou Balerdi s'en vont. La piste Cristiano Ronaldo est a priori à oublier. Rayon départs, Jordan Amavi, Bamba Dieng (Strasbourg?) et Cédric Bakambu sont susceptibles de plier bagage.

Malgré les rumeurs (Bakayoko, Arthur Melo), Lucas Paqueta ne sera pas remplacé. L'OL ne prévoit pas d'arrivées mais quelques départs sont encore possibles : Houssem Aouar s'il trouve un club qui lui correspond, Sinaly Diomandé (en discussions avec Nice et Rennes) ou encore Florent Da Silva en prêt. Si Lyon est ouvert à leur départ, Jérôme Boateng et Damien Da Silva semblent partis pour rester...

Si Antoine Kombouaré visait initialement cinq recrues, le fait qu'il n'y ait aucun départ a poussé le Kanak à revoir ses exigences à la baisse avec seulement deux joueurs pour renforcer le secteur offensif. Ignatius Ganago (RC Lens) doit être officialisé et un deuxième élément offensif (Zizo, Ramazani, Siriki Dembélé ?) est espéré. La piste Kakuta peut aussi être réactivée... Rayon départs, seul le jeune Lukoki – courtisé par la Fiorentina – ne devrait pas être retenu à tout prix par Kombouaré.

Alexis Claude-Maurice ayant signé hier pour remplacer Ignatius Ganago qui file au FC Nantes, le RC Lens va finaliser la venue de Junior Onana (Girondins) pour pallier au départ de Patrick Berg. Seko Fofana ayant prolongé jusqu'en juin 2025, le dernier point chaud du côté des Sang et Or est le cas de Gaël Kakuta. Partira ? Partira pas ? S'il s'en va, il faudra le remplacer dans l'urgence...

Freiné sur ses dossiers, Paulo Sousa attend toujours deux renforts au milieu : un défensif et un plus créatif. Si le dossier Akliouche (Monaco) est au point mort, ceux menant à Adam Ounas (Naples) et Jessy Deminguet (SM Caen) sont toujours actifs. Dans le sens des départs, ça peut être chaud pour Yusuf Yazici, Isaac Lihadji, Lucas Chevalier et Timothy Weah.

Fin de marché très animé sur la Côte d'Azur, Gaëtan Laborde doit signer aujourd'hui et remplacer un Amine Gouiri qui va faire le chemin inverse. Le Gym discute aussi pour un défenseur (Diomandé ?) et un milieu. La porte est ouverte au jeune Lucas Da Cunha et Kasper Dolberg doit être prêté dans la journée au FC Séville. Une offensive de Valence n'est pas à exclure pour Mario Lemina. Morgan Schneiderlin ne sera pas retenu s'il a une offre.

Florian Maurice est sur le qui-vive sur les dernières heures du Mercato. Si le Stade Rennais a été très actif, un nouveau chassé-croisé se profile entre Gaëtan Laborde et Amine Gouiri (OGC Nice). Loïc Badé vers Southampton, le club breton cherche aussi un défenseur central (Denayer ? Diomandé?) et est attentif aux opportunités dans le cœur du jeu (Xeka ? Soumaré?). La fin de marché peut aussi être folle pour Hamari Traoré (FC Barcelone?), Benjamin Bourigeaud, Lovro Majer, Serhou Guirassy (Reims?) et Alfred Gomis...

Si les pistes Irvin Cardona ou encore Florian Tardieu se sont refermées, l'ASSE vise un ultime renfort dans le secteur offensif (Aziz de Rio Ave ? Dossou de Clermont?). Dans le sens des départs, Abdoulaye Bakayoko a été bloqué. Ce ne sera pas le cas de Saïdou Sow, Charles Abi, Yvann Maçon, Adil Aouchiche, Sergi Palencia ou Gabriel Silva s'il y a des offres.

Les Girondins n'ont toujours pas pu qualifier la moindre recrue faute de ventes suffisantes, cela devrait être le cas ce soir avec au moins Lössl, Nsimba, Barbet, Michelin, Davitashvili en attendant Badji (SC Amiens). Il se peut qu'un autre attaquant se greffe aux recrues de dernières minutes (Ibrahima Koné, Adrian Grbic...). Du côté des départs, Bordeaux finalise celui de Junior Onana à Lens et négocie toujours la résiliation d'Enock Kwateng. Annoncé en Angleterre, Josh Maja devrait rester... Tout comme Alberth Elis.

Si la situation du Barça est compliquée et soumise à plusieurs départs dans le money-time pour que la Liga autorise l'inscription de nouveaux joueurs, les Blaugranas espèrent plusieurs départs (Aubameyang à Chelsea, Dest à Milan, voir Depay, De Jong ou Braithwaite) pour finaliser au moins deux joueurs de couloir défensif. Xavi veut Marcos Alonso à gauche et un latéral droit (Meunier, Galan, Bellerin, Foyth, H.Traoré...) est espéré. Le rêve Bernardo Silva est mort et enterré.

Carlo Ancelotti l'a annoncé, il n'y aura pas d'arrivée chez les Merengue. Il conviendra quand même de suivre la situation de Marco Asensio qui intéresse toujours les clubs anglais à un an de la fin de son contrat en Espagne.