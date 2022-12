OFFICIEL

Comme annoncé il y a quelques jours déjà, il n'y aura désormais plus besoin d'Eurosport pour suivre la majorité des matchs de Coupe de France pour la saison 2022-23 et pour les suivantes. En effet, si France Télévisions reste le diffuseur en clair de la plus vieille des compétitions nationales, beIN Sports a récupéré le package incluant 100% des matchs en intégralité et ce jusqu'en juin 2026.