PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : une grande nouvelle se confirme pour la Ligue 1 !

S’il est encore un peu tôt pour que Vincent Labrune, le président de la LFP, fasse la danse du ventre avec des droits TV négociés à un milliard d’euros par an pour la Ligue 1, l’espoir renaît avec la volonté affirmée du « Netflix du sport », DAZN, de se positionner sur le marché français afin d’offrir une concurrence à Prime Vidéo et de se substituer au désistement à venir de Canal+.

Dans les colonnes de L’Equipe, Shay Segev, le PSG de la plateforme de sport anglaise, a été très clair sur son ambition : l’accord avec Canal+ n’est qu’une première pierre dans l’ambition de DAZN de devenir « incontournable sur le marché français » et de répondre à l’appel d’offres lancé par la Ligue le 12 septembre prochain.

DAZN confirme sa volonté d'investir !

« Il y a un process régulé, je ne peux partager exactement notre plan (sourire). Mais DAZN participera à l'appel d'offres et veut être un diffuseur important de la L1, un acteur majeur. La France est une grande nation de football, on le voit comme un marché clé avec l'ambition d'offrir la meilleure expérience aux fans », a glissé l’intéressé qui ne basera pas forcément son offre sur l’avenir de Kylian Mbappé : « C'est un fait qu'une star comme Mbappé, avec une grosse audience autour de lui, rend une ligue plus forte. Notamment pour l'image à l'étranger. Mais quoi qu'il arrive, une ligue demeure plus forte qu'une ou deux stars ».

Seule petite crainte pour le consommateur : le risque de voir la facture grimper alors qu’en Italie et en Allemagne, les deux Ligues domestiques aujourd’hui diffusées par DAZN, on se retrouve avec un abonnement à 25-30€ par mois…

