PSG, OM, OL, LOSC : Ajorque place Strasbourg au niveau des plus grands !

S'il n'est pas le stade dont on parle le plus quand on évoque l'ambiance qui y règne, la Meinau est quand même l'un des très bons élèves depuis quelques saisons. Outre le taux de remplissage élevé, proche de 99% quand le football reprend ses droits sans jauge, le stade du RC Strasbourg offre également une ferveur rare et sans dérapage.

Ajorque s'enflamme pour la Meinau

Dans un entretien à Pierre Ménès pour son site, Ludovic Ajorque a dit tout le bien qu'il pensait du stade du Racing... En le comparant aux ambiances les plus chaudes des grandes villes de France : « Le « mur bleu » met une ambiance exceptionnelle à chaque match... Et peu importe contre qui on joue. C'est un gros plus pour nous. On n'est pas Lille, Lyon, Marseille ou le PSG mais on a un public digne de ces clubs-là. On kiffe ces ambiances-là et c'est pour ça que l'an dernier on a été pénalisé ».

Il est vrai que depuis la remontée de CFA2 à L1, le RC Strasbourg a su construire quelque chose d'unique en France, parvenant notamment à fédérer l'Alsace derrière un projet.