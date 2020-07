PSG, OM, OL, LOSC, ASSE, FC Nantes, RC Lens : le calendrier sera dévoilé le 9 juillet !

true

Dans un communiqué, la LFP a fait savoir que le calendrier officiel des saisons 2020-21 de Ligue 1 et de Ligue 2 ne seront pas connu avant le 9 juillet.

Si l’on connait les grandes dates de la saison 2020-21 et le calendrier jusqu’à l’Euro, la LFP n’a pas encore publié les affiches de ses 38 journées de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors que le football doit théoriquement reprendre ses droits dans sept semaines, on ne connait pour l’heure que quelques affiches.

Comme l’a révélé le « Parisien / Aujourd’hui en France » ce matin, la L1 doit démarrer sur un PSG – FC Metz (sous réserve que Paris ne dispute pas la réserve de la Ligue des Champions). Il est aussi prévu que l’OM reçoive l’ASSE en affiche de la première journée le dimanche 23 août, que la rencontre OL – OM soit calée au 3 octobre et que le derby OL – ASSE fixé au Groupama Stadium le 8 novembre.

Pour toutes les autres dates d’envergure, il faudra attendre le calendrier officiel qui sera publié le jeudi 9 juillet prochain. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir la Ligue dans un communiqué il y a quelques minutes.