PSG, OM, OL, LOSC : ils sont dans notre onze-type du début de saison de saison en L1 !

Si Mike Maignan (LOSC) lui a tenu la dragée haute, Keylor Navas (PSG) dégage quand même une assurance assez incroyable sur la scène nationale et internationale. Le Costaricien ne déçoit jamais. En défense centrale, nous avons choisi de mettre en avant le capitaine du PSG Marquinhos et la trouvaille néerlandaise du LOSC Sven Botman même si d'autres (Kimpembe, Denayer, Fonte, le rennais Da Silva) auraient eu aussi pu mériter une mention sur la première partie de saison.

Paqueta remporte la bataille des playmakers

Dans les couloirs défensifs, Léo Dubois (OL) s'impose d'une courte tête sur la concurrence. S'il n'a pas toujours été très régulier dans ses performances, l'international tricolore a marqué un but sublime à Lorient et arrive en tête du classement des centres tentés et réussis en L1 cette saison. Choisi pour son apport offensif. A gauche, nous avons voulu mettre en avant Jordan Amavi, marseillais le plus régulier de la première partie de saison.

Milieu à quatre très offensif dans notre compo : Jonathan Bamba (LOSC) - qui a retrouvé de l'efficacité lors de la première moitié - de saison est là. En pendant de l'autre côté, nous ne pouvions pas ne pas mentionner Neymar Jr (PSG). Dans l'axe, Lucas Paqueta (OL) s'est imposé comme l'un des meilleurs playmakers de France. Contrairement au Portugais Renato Sanches (LOSC) et au parisien Marco Verratti (PSG), le Brésilien n'a pas été blessé. En six, le choix était difficile mais il s'est finalement porté sur l'expérimenté milieu des Dogues Benjamin André, présent dans presque tous les classements statistiques cette saison. Pas le plus brillant mais sans doute le plus régulier.

Mbappé – Depay, duo de rêve

Concernant le duo d'attaque, Kylian Mbappé (PSG) – en tête du classement des buteurs (11 réalisations) malgré un début de saison moins clinquant que l'an passé – s'impose facilement. Boulaye Dia (Reims), Andy Delort (MHSC), Tino Kadewere (OL), Moise Kean (PSG), Florian Thauvin (OM), Karl Toko-Ekambi (OL) auraient tous pu l'accompagner mais on a privilégié le capitaine de l'OL Memphis Depay, si important au jeu de son équipe...

Le onze du début de saison : Navas (PSG) – Dubois (OL), Marquinhos (PSG), Botman (LOSC), Amavi (OM) - Bamba (LOSC), André (LOSC), Paqueta (OL), Neymar (PSG) - Mbappé (PSG), Depay (OL).