PSG, OM, OL : Mercato, dettes... A quoi va servir le pactole versé par CVC Capital (1/3)

PSG : un chèque pour alléger les investissements du Cheikh

Pour le PSG, les 16,5 M€ de l'été 2022 suivi des 50 M€ de 2023 et des 133,5 M€ de 2024 ressemblent davantage à de l'argent de poche. Argent de poche qui servira quand même à passer un peu plus facilement un fair-play financier européen qui n'était déjà pas un obstacle insurmontable pour le club de QSI.

OM : de l'argent pour finaliser les transferts

Avec 16,5 M€ en 2022, puis 23,5 M€ en juin 2023 et 50 M€ en juin 2024, l'OM va pouvoir payer plus facilement les traites de ses options d'achat programmées (Milik, P.Lopez, Ünder, Guendouzi, Lirola). La stratégie de Pablo Longoria de rafraîchir l'équipe en lissant au maximum les mouvements pour accéder aux revenus de la Ligue des Champions sera pleinement payante en cas de podium. Sans changement d'actionnariat nécessaire.

OL : un parachute en cas de couac européen

Si le modèle économique de l'OL est le plus pérenne avec ses infrastructures de Décines, le club rhodanien est quand même tributaire de l'Europe pour équilibrer ses comptes le temps du remboursement du stade. Cette saison, les Gones pourraient manquer non seulement la Ligue des Champions mais aussi la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Un scénario catastrophe que les liquidités de CVC (16,5 M€ puis 23,5 M€ puis 50 M€) rendra moins problématique.

Alexandre Corboz

Rédacteur