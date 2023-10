PSG, OM, OL, OGC Nice - Mercato : Lloris a des touches en Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

En instance de départ cet été, Hugo Lloris n'a pas trouvé de nouveau club avant la fermeture du mercato estival et est donc toujours un joueur de Tottenham. Mais le gardien français n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison.

Lloris de retour en France ?

L'ancien capitaine des Bleus, dont le nom a été associé au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, devrait finir par quitter les Spurs dans les prochains mois et aurait des touches en France, en Turquie et en Arabie saoudite, d'après le quotidien espagnol, Marca. Hugo Lloris pourrait donc faire son retour en France plus de 11 ans après son départ de l'Olympique Lyonnais.

🏆🌍 𝑯𝒖𝒈𝒐 𝑳𝒍𝒐𝒓𝒊𝒔: 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏𝒉𝒂𝒎 #PL



❌ El excapitán de los 'Spurs' ni siquiera ha ido convocado esta temporada



🔚 "Es el final de una era"



✍️ @arubio_marca https://t.co/03774c4JQr — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) October 25, 2023

