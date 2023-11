PSG, OM, OL, RC Lens, ASSE, FC Nantes : l’Etat va durcir le ton avec les supporters !

Alors que la première sanction est tombée à l’endroit de Thomas S. (22 ans) après le caillassage des bus lyonnais en marge de l’Olympico (4 mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade), au niveau de l’Etat on semble enfin décidé à bouger afin de régler les soucis de violence au sein du football français.

Invité à s’exprimer ce jeudi devant la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, le Ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a laissé entendre qu’il voulait mettre fin à la limitation à cinq ans des interdictions de stade et qu’il ne supportait plus l’excuse du « folklore » pour justifier les incivilités.

« J'en ai le ras le bol d'entendre ces comportements dans les stades, ces cris homophobes (…) Je suis tout à fait prêt à ce que les personnes qui se comportement comme ça soient définitivement interdites de stade. Je suis prêt à ce qu'on regarde ça. Je n'ai pas de ligne infranchissable. Je vais prochainement envoyer des gens du ministère en Angleterre. Ils ont connu un hooliganisme terrible. Je suis prêt à copier ces mesures. On va y aller. Je suis prêt aussi à rappeler sur les billets des matchs le code pénal en la matière. Informer davantage. C'est l'anti-sport par excellence. S'il faut être plus sévère, on proposera des mesures ».