PSG, OM, OL, RC Lens, FC Nantes : la LFP en panique, Amazon a imité Canal+ sur les droits TV !

Comme on pouvait s’en douter, le premier bras de fer entre les diffuseurs et la LFP n’a pas tourné en faveur de la Ligue à l’occasion de l’appel d’offres des droits TV de Ligue 1 pour la période 2024-29. En effet, aucun des cinq lots mis en vente (pas même ceux à 5 M€) n’ont trouvé preneurs ce mardi à l’occasion de l’appel d’offres organisé. Pour atteindre son rêve du milliard, la LFP avait mis un prix de réserve très haut (825 M€ pour l’ensemble des lots) et aucun diffuseur n’a souhaité aller à ce niveau, provoquant une petite panique dans l’entourage de Vincent Labrune.

La LFP a retiré ses plaquettes en libre accès

Après avoir joué la transparence sur son site internet en rendant publique son dossier de presse pour les droits nationaux et internationaux, la Ligue a remballé ses plaquettes quelques instants après la publication de son communiqué. Désormais, si vous voulez avoir connaissance des modalités pour les droits internationaux en appel d’offres le 2 novembre, il faut envoyer un mail à l’instance… et l’appel d’offres de la Ligue 2, initialement programmé les 19 et 20 octobre a été repoussé à une date ultérieure. Preuve d’un retour à une certaine opacité et à pas mal d’incertitudes sur l’issue d’une bataille pour laquelle l’ensemble du football français joue très gros en sachant que 13% des sommes obtenues iront directement dans les caisses du fond CVC.

Amazon et Warner n’y sont pas allés, une bataille de rue jusqu’en août 2024 ?

Attendus sur cet appel d’offres, Warner Bros Discovery ou encore l’actuel diffuseur Amazon n’auraient pas déposés de dossier sur cet appel, préférant attendre la négociation de gré à gré… comme Canal+ qui avait annoncé très tôt sa décision de se retirer dans un courrier à la LFP rendu public et qui a grandement participé à créer ce climat peu propice à la surenchère. Les trois diffuseurs cités avaient tous misés sur le fait que DAZN et beIN Sports ne paieraient pas le prix de réserve voulu par la Ligue pour les lots 1 et 2. Pari gagné ! Le principal souci d’une vente du gré à gré est qu’il n’y a pas de règles et que le bras de fer peut durer jusqu’à la première journée de Ligue 1 2024-25… en août prochain !

