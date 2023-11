PSG, OM, OL, Stade Rennais, LOSC : la Ligue remporte une bataille décisive, les gros clubs soulagés !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Alors que le club du Havre tente actuellement de dénoncer l’accord entre la LFP et CVC pour récupérer sa part du gâteau, la LFP a pris les devants de l’attaque en justice du club doyen en organisant en visio ce jeudi une Assemblée Générale visant à régulariser les points attaquables du dossier.

Alors que Jean-Michel Roussier, le boss du HAC, avait bien pris soin d’envoyer une étude de KPMG sur le manque à gagner de cet accord avec le fond d’investissements pour chaque club français, Vincent Labrune a finalement remporté la première manche de bataille en faisant confirmer par vote la répartition des fonds apportés depuis deux ans et jusqu’à l’été 2024.

L’accord avec CVC confirmé à plus de 96% !

« Pendant plus de 2h30, les clubs se sont largement exprimés pour souligner combien cet accord avait été majeur pour la survie du football professionnel », a écrit la Ligue dans son communiqué, expliquant que tous les points sensibles avaient été confirmé avec plus de 96% de votes pour : « Ces décisions ont montré, si cela était encore nécessaire, l’unité des clubs professionnels et des acteurs du football autour de ce projet crucial pour l’avenir de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ».

En clair, la répartition initialement votée en 2022 va se poursuivre suivant les termes indiqués et les gros versements prévus pour le PSG, l’OM, l’OL, le Stade Rennais, le LOSC, l’AS Monaco et l’OGC Nice restent maintenus à l’échéance de juin 2024 alors que Le Havre misait sur ce vote pour les faire suspendre le temps de la décision de justice. Prochaine étape devant les tribunaux pour savoir si la requête du HAC est entendable…

