PSG, OM, OL, Stade Rennais, Girondins - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Ben Arfa

Libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa, qui a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, aurait des touches en Roumanie et en Hongrie.

En effet, selon les informations du journaliste Emanuel Rosu, le milieu offensif français serait en négociations avec le club roumain du Rapid Bucarest. Le club hongrois du Ferencvaros et une autre équipe qualifiée en Ligue des Champions dont le nom n'a pas filtré seraient également intéressés par l'ancien Bordelais, dont le choix pour son avenir n'est pas encore arrêté.

Et pour cause. Le compte MSV Foot, bien renseigné sur les transferts, ajoute que Ferencvaros et un autre club qualifié cette saisons en Ligue des champions dont le nom n'a pas filtré sont aussi sur les rangs.

