PSG, OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg : l’équipe type de la 32e journée de L1

Cette 32e journée de Ligue 1 s’est terminée par un feu d’artifice au Groupama Stadium entre l’OL et l’OM (1-2). Un joueur a flambé du côté marseillais : Jonathan Clauss, de retour à son niveau dans le couloir droit. Si Anthony Loes a sorti un gros match, c’est le Strasbourgeois Mats Selz qui occupe les cages de cette équipe type suite au succès alsacien à Reims (2-0).

5 Lensois dans l’équipe type !

En défense, le RC Lens tire son épingle du jeu avec Kevin Danso dans l’axe et Deiver Machado à gauche. Adrien Thomasson et Loïs Openda viennent les rejoindre au milieu et en attaque, où le Parisien Kylian Mbappé et Habid Diallo ont claqué un doublé ce week-end. Le RC Lens termine sa moisson avec Florian Sotoca, tandis que le LOSC place Angel Gomes dans l’entrejeu malgré le match nul rageant des Dogues à Auxerre (1-1).

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 32e journée de Ligue 1 avec la présence de plusieurs joueurs du RC Lens suite à son brillant succès face à l’AS Monaco. Le PSG et l’OM sont également là.

Bastien Aubert

Rédacteur