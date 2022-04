PSG - OM : Sampaoli, supporters, arbitrage, anti Neymar... Pierre Ménès tire dans le tas !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Le Classique entre le PSG et l’OM d’hier soir ne restera pas dans les annales. Et pour cause, entre la grève des supporters parisiens et le manque d’envie de certains joueurs sur le rectangle vert, il manquait quelques ingrédients pour que ce choc soit plus agréable.

Le PSG s’est finalement imposé grâce à Neymar et Kylian Mbappé (2-1) mais Pierre Ménès n’a pas manqué de critiquer les supporters parisiens. « Ces grèves de supporters, je trouve ça nul, a-t-il fustigé sur son blog. Ce que je voudrais savoir c’est si le CUP a été soulagé ou pas que le but de Saliba soit refusé ? Il va falloir arrêter ça, ce n’est pas bien pour les joueurs du PSG qui font les efforts en ce moment et même par respect pour l’OM. »

Non content de tacler les supporters du PSG, Ménès a recadré les anti Neymar : « Il en est à son 6e but en trois matches, rappelle-t-il. Et là, ce n’est pas contre Lorient ou Clermont. Alors, va-t-on continuer à le traiter d’alcoolique ? Il a été le meilleur Parisien sur le terrain donc l’acharnement sur les gens comme cela, c’est nul et malsain. Il faudrait enterrer la hache de guerre. »

Au niveau de l’OM, le chroniqueur a été déçu par Jorge Sampaoli et sa tactique pour le moins curieuse. « Il a joué sans attaquant de pointe, a-t-il analysé. Il a fait entrer des joueurs très, très tard. Marseille marque sur une bourde de Donnarumma mais n’a pas une occase dans ce match. L'OM n’a rien fait pour gagner, en étant très regroupé et très défensif. »

Enfin, Ménès a décortiqué les décisions de François Letexier en les taclant. « Le penalty de Rongier ? Le règlement change toutes les cinq minutes, a-t-il ironisé. Dans l’esprit du jeu, c’est naze. C’était finalement du grand Letexier dans le texte. Il ne fallait pas s’attendre à des merveilles. Si on n’a que ce genre d’arbitre pour ce genre de match, c’est très triste. »

