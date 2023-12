PSG, FC Barcelone, Real Madrid : où et quand suivre le tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions aura lieu le lundi 18 décembre à Nyon (Suisse) et débutera à 12 heures. Il sera diffusé sur Canal+, BeIN Sports 2 et RMC Sport 1 ainsi qu'en streaming sur le site de l’UEFA. But ! Football Club proposera également un direct commenté du tirage au sort.

Les 16 équipes en lice pour les huitièmes de finale :

Têtes de série : Bayern Munich (ALL), Arsenal (ANG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP), Manchester City (ANG), FC Barcelone (ESP), Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALL)

Non-têtes de série : Copenhague (DAN), PSV Eindhoven (P.-B.), Naples (ITA), Inter Milan (ITA), RB Leipzig (ALL), FC Porto (POR), PSG (FRA), Lazio Rome (ITA)

Seul représentant français, le PSG peut affronter tous les vainqueurs de groupes à l’exception du Borussia Dortmund. Les matchs allers se joueront les 13-14 et 20-21 février et le retour aura lieu les 5-6 et 12-13 mars.

