PSG : Paris a conquis le Japon, la Ligue 1 en tire déjà les bénéfices !

En stage durant dix jours au Japon, le PSG et ses stars Mbappé, Messi et Neymar a conquis le pays du soleil levant. A coup d'opérations commerciales, d'évènements publiques pris avec le sourire, les Champions de France ont suscité un vrai engouement en terre nipponne. Un engouement profitable à la Ligue 1 et à son diffuseur international beIN Sports.

Monaco et Reims ont aussi aidé...

En effet, dans un communiqué, la chaîne DAZN a annoncé avoir conclu un accord de diffusion avec beIN Sports pour la Ligue 1. «Cet accord marque le retour de la Ligue 1 auprès des amateurs de football japonais, où tous les regards seront tournés vers le Paris Saint-Germain dans sa course au sommet du classement», a fait savoir la plateforme britannique, implantée au Japon et qui diffusera les matchs en direct et en streaming.

Si le PSG a fait le job, notons qu'il a aussi été aidé par Monaco et Reims, lesquels ont respectivement fait signer deux stars de la sélection locale avec Takumi Minamino (ex-Liverpool) et Junya Ito (ex-Genk)...