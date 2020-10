PSG : pourquoi Leonardo ne veut pas débarquer Tuchel

Le PSG n’a pas lever les foules hier en Turquie mais a assuré l’essentiel en battant l’Istanbul Basaksehir pou se relancer en Ligue des champions (2-0). Un doublé de Moise Kean a en effet permis à Thomas Tuchel de se donner un peu d’air avant les prochaines échéances, notamment un rendez-vous à Nantes samedi en L1 (21h).

Ce n’est pas tant que l’entraîneur allemand soit vraiment dans une situation de danger urgent. C’est juste que ses relations avec Leonardo semblent se détériorer de manière accélérée depuis le coup d’envoi de la saison. Le coach du PSG donne l’impression d’envoyer paître son directeur sportif malgré une fin de mercato plutôt réussie.

Le PSG ne peut pas débourser 10 M€ pour licencier Tuchel

Leonardo se fait discret depuis et reste sur sa dernière apparition au CFC à la rentrée, où il avait expliqué qu’il n’avait jamais songé à expédier Tuchel à 8 mois du terme de son contrat. Et pour cause : Le Parisien assure que se séparer de l'Allemand et de son staff imposerait de trouver au moins 10 millions d'euros. En ces temps de crise sanitaire, mieux vaut donc ne pas y penser.