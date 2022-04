PSG, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 31e journée de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le succès retentissant du PSG samedi soir contre Clermont est passé tout sauf inaperçu. En écrasant les Auvergnats sur leurs terres (6-1), les Parisiens ont placé pas moins de quatre joueurs dans l’équipe type : Presnel Kimpembe, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Autre club à avoir trusté les places d’honneur du week-end : le RC Lens. Vainqueurs au courage de l’OGC Nice hier à Bollaert, les Sang et Or ont marqué les esprits avec Jonathan Gradit, Jean-Louis Leca et Cheick Doucouré en premier lieu.

Si le FC Lorient est également bien représenté avec son succès spectaculaire (6-2) contre l’ASSE en ouverture - Le Fée, Mendes et coach Pélissier sont là - Benjamin Bourigeaud n’en finit plus de briller sous les couleurs du Stade Rennais. Sa prestation lumineuse à Reims (3-2) est encore récompensée.

🔴🔵📰 Revue de presse #PSG de l’équipe, lundi 11 avril 1/2:

- Classement de la ligue 1

- Classements des buteurs et des passeurs

- Affluences de la journée

- L’équipe type de la journée avec Kimpembe, Messi, Neymar et Mbappé pic.twitter.com/lVEUwCDLF3 — lhistorique (@lhistoriquepsg) April 11, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur