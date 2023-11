PSG, RC Lens, Stade Rennais, LOSC, OGC Nice : l’équipe type de la 13e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Vainqueur de l’AS Monaco vendredi en ouverture (5-2), le PSG est leader de la Ligue 1 et place trois joueurs dans cette équipe type : Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz. Sans compter le coach Luis Enrique sur le banc de touche. Du côté du Stade Rennais, on n’est pas en reste avec Benjamin Bourigeaud et Amine Gouiri, plébiscités pour leur première réussie de Julien Stéphan pour son retour devant le Stade de Reims (3-1).

Le Cardinal sort du bois

Les Lillois Lucas Chevalier et Tiago Santos, très solides face à l’OL hier soir en clôture (2-0), sont là aussi. De même que les Niçois Melvin Bard et Morgan Sanson. Ce onze prestigieux est complété par Facundo Medina (RC Lens) et Julien Le Cardinal (Brest).

🗞️ Melvin Bard et Morgan Sanson sont dans @lequipe type de cette 13ème journée de @Ligue1UberEats ! 👏🏻 #OGCNice pic.twitter.com/UnvQirWZuZ — Axel (@SolamenNissa) November 27, 2023

