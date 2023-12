PSG, Real Madrid - Mercato : la décision est prise pour Alphonso Davies en janvier

Partira ? Partira pars ? La situation d'Alphonso Davies (Bayern Munich, 23 ans) a pris un grand tournant hier après-midi. Le 1er décembre, Revelo annonçait que la transition était “très avancée”. Le même jour, plusieurs sources mentionnaient le désir du piston gauche de rejoindre les Merengues. Kerry Hau, journaliste allemand chez Sport1, évoquait même le nom d’Adam Aznou (U19 du Bayern) comme piste pour remplacer Davies dès cet hiver.

Alors que les planètes semblaient s’aligner, le spécialiste Mercato turc Ekrem Konur a calmé tout le monde sur X, en annonçant que le Bayern Munich ne permettrait pas le transfert de son latéral gauche en janvier. Il y a quelques jours, Thomas Tuchel faisait les louanges de son joueur: "Il (Alphonso Davies) est un joueur clé de notre équipe, il sait à quel point nous estimons le footballeur qu’il est."

D'après Sky Sport, les discussions entre le Canadien et le Bayern Munich autour d'une prolongation pourrait reprendre prochainement. Les Bavarois souhaiteraient le faire prolonger d'au moins une saison pour éloigner la menace de l'été 2024 où il n'aura plus qu'un an de contrat...

💣🔥Bayern Munich will not allow Canadian left-back Alphonso Davies to leave in January despite interest from PSG, Manchester City and Real Madrid.🇨🇦 🔴#FCBayern pic.twitter.com/rNux8waM1u