PSG, Real Madrid - Mercato : le prix du chouchou de Messi est fixé !

Pépite de River Plate et de l’équipe d’Argentine au Mondial U17 (déjà 5 buts dont un triplé contre le Brésil), Claudio Echeverri fait tourner des têtes au sein des plus grands clubs. Selon Ekrem Konur, le PSG, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich ou encore Arsenal auraient tous des vues sur le lutin argentin, adoubé par l’idole Lionel Messi.

Sous contrat avec River jusqu’en décembre 2024, Echeverri fait d’autant plus rêver les grands d’Europe qu’il est beaucoup moins cher que les jeunes pépites brésiliennes du même âge, dont les contrats sont bétonnés par les clubs locaux.

En effet, si l’on en croit Fabrizio Romano, « el Diablito » - le nouveau crack du football argentin – ne coûterait « que » 25 M€ de clause libératoire. Une somme qui pourrait quand même grimper à 30 M€ avec les bonus mais que tous les clubs cités plus haut sont largement en mesure de satisfaire pour un tel pari … surtout qu’Echeverri aura 18 ans le 2 janvier. Ce qui le rend disponible dès le Mercato d’hiver.

🌟🇦🇷 Argentina gem Claudio Echeverri has €25m release clause included into his contract — it could go up to €30m.



2006 born top talent scored an hat-trick vs Brazil U17, he’s on the radar of multiple clubs.



El Diablito’s current deal at River Plate expires in December 2024. pic.twitter.com/SSf53Klrx6