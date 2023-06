PSG, Real Madrid - Mercato : une nouvelle bombe éclate sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Kylian Mbappé (PSG) signera-t-il au Real Madrid cet été ou débarquera-t-il libre chez les Merengue à l'été 2024 ? Alors que pas un jour ne passe sans que des informations discordantes n'alimentent ce dossier très complexe, deux récentes sorties ont mis un coup de froid à une vente XXL en 2023 tel que le souhaite désormais QSI, peu désireux de garder une star en fin de contrat.

Le Real Madrid n'a pas les moyens de faire le coup Mbappé cet été !

Invité de l'After Foot, l'agent français Yvan Le Mée a été très clair sur la situation économique du Real Madrid, situation qui ne lui permet pas d'investir aussi massivement qu'espéré : « 250M€ pour Mbappe ? Jamais de la vie. C’est un fantasme. Le Real Madrid est un club qui, aujourd’hui, n’a pas l’argent pour le transfert. Personne n’a fait d’offres aujourd’hui. Le Real est dans l’incapacité de traiter son salaire qui est de 40M€ nets à l’année, plus cette fameuse prime qu’on lui donne à l’année de 30 millions nets. Il a un salaire entre 70 et 75M€ net, Karim Benzema gagnait 13M€. Il faut s’en rendre compte ».

Journaliste pour AS et proche de Florentino Perez, Joaquin Maroto est allé dans le même sens hier soir dans l'émission « El Larguero » sur Cadena Ser : «J’ai parlé avec le président du Real Madrid et il m’a dit qu’il n’y avait rien du tout avec Mbappé. C’est une bulle et il n’y a même pas de négociations en ce moment».