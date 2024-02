PSG - SB29 : les compos sont là

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Choc des 8es de finale de la Coupe de France, le match entre le PSG et le Stade Brestois a révélé ses onze de départ. Le club de la capitale, surpris par les Bretons sur sa pelouse en Ligue 1 il y a deux semaines (2-2), aligne sa meilleure équipe possible. Achraf Hakimi, qui était à la CAN, fait son rentrée.

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery - Dembélé, Mbappé, Barcola

SB29 : Coudert - Locko, Le Cardinal, Brassier, Lala - Martin, Magnetti, Camara, Doumbia - Mounié, Satriano.

Le onze de départ pour ce 8ème de finale de la Coupe de France 🔴🔵



#PSGSB29 I #CDF pic.twitter.com/V1PJMG4GUe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2024

