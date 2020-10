PSG, Stade Rennais, ASSE, LOSC, OL : ils sont dans le onze-type des départs en Ligue 1

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Edouard Mendy (ex-Stade Rennais, Chelsea) : si les Rouge et Noir n'avaient pas prévu de se séparer de leur portier titulaire au moment de découvrir la Ligue des Champions, le portier sénégalais a vu passer une offre qui ne se refusait pas des Blues. Dans le deal, Rennes a quand même récupéré 24 M€, battant le record de transfert pour un portier de Ligue 1.

Thiago Silva (ex-PSG, Chelsea) : non prolongé par Leonardo malgré ses demandes insistantes pour continuer à Paris, « O Monstro » a tourné la page cet été. Lui aussi en direction de Londres.

Wesley Fofana (ex-ASSE, Leicester) : si Claude Puel ne voulait pas entendre parler d'un départ de son défenseur de 19 ans, les 40 M€ (bonus compris) proposé par Leicester City ont eu raison du Castrais. Il fallait prendre une décision pour la pérénité économique des Verts.

Gabriel (ex-LOSC, Arsenal) : très courtisé, le colosse brésilien des Dogues a fait valoir son bon de sortie pour rejoindre les Gunners contre un chèque de 26 M€. Un choix mûri de l'ancien joueur d'Avai qui disposait aussi d'offres d'Everton et de Naples.

Thomas Meunier (ex-PSG, Borussia Dortmund) : agacé d'attendre un signe des dirigeants du PSG pour une prolongation, le Belge a pris les devants dès le début d'année en choisissant le Borussia Dortmund. Une signature programmée avant la crise du Covid-19 qui l'a fait rater le « final 8 » de la Ligue des Champions.

Yann M'Vila (ex-ASSE, Olympiakos) : dans le projet de « diète économique » mis en place à Saint-Etienne, l'ancien international tricolore n'avait plus sa place du fait de son gros salaire. A deux ans de la fin de son contrat, il a donc été libéré afin de rejoindre l'Olympiakos Le Pirée.

Wylan Cyprien (ex-OGC Nice, Parme) : refusant de prolonger un contrat qui arrivait à échéance en 2021, l'ancien Lensois s'est vu indiquer la sortie dès le début de l'été par le Gym. Mis à l'écart le temps qu'il trouve un club, Cyprien a finalement rejoint Parme le dernier jour du marché, en prêt avec une obligation d'achat fixée à 4,5 M€.

Fernando Marçal (ex-OL, Wolves) : titulaire indiscutable dans la défense à cinq lyonnaise à la toute fin de son aventure, le Brésilien a profité de son bon « final 8 » de C1 pour signer chez les Wolves contre 2 M€. Merci Jorge Mendes...

Raphinha (ex-Stade Rennais, Leeds) : un an après son arrivée en provenance du Sporting, l'ailier brésilien a quitté l'Ille-et-Vilaine pour découvrir la Premier League avec le Bielsa de Leeds. Pour Rennes, il s'agit d'une opération quasiment blanche puisque le club britannique a payé 17 M€ pour le recruter, acceptant d'inclure 6 M€ de bonus atteignables.

Edinson Cavani (ex-PSG, Manchester United) : comme Silva et Meunier, le « Matador » faisait partie du cycle auquel Leonardo souhaitait mettre fin. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a donc plié bagage, refusant même de signer l'avenant qui lui aurait permis de disputer les deux finales de Coupes et les tours finaux de la Ligue des Champions. Après de longs mois de chômage, il a rejoint les Red Devils le dernier jour du Mercato.

Victor Osimhen (ex-LOSC, Naples) : en vendant l'attaquant nigérian à Naples pour 70 M€ (hors bonus), Lille a tout simplement réalisé la plus grosse opération de L1 dans le sens des départs et la troisième plus gros vente de l'été tous clubs européens confondus (derrière Arthur et Havertz).

Auraient pu être cités :

Rulli (ex-MHSC, Real Sociedad, rp.), Subasic (ex-Monaco, libre), Tete (ex-OL, Fulham), Kouassi (ex-PSG, Bayern Munich), Saliba (ex-ASSE, Arsenal, rp.), Sarr (ex-OGC Nice, Chelsea), Glik (ex-Monaco, Benevento), Santamaria (ex-SCO Angers, Fribourg), Lopez (ex-OM, Sassuolo), Sarr (ex-OM, Bayern Munich), B.Traoré (ex-OL, Aston Villa), Rémy (ex-LOSC, Rizespor), Slimani (ex-Monaco, Leicester, rp.)...