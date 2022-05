PSG, Stade Rennais, LOSC, RC Lens : ils sont dans l'Equipe-type de la 37e journée !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Pour avoir cartonné Montpellier (4-0) à la Mosson, le PSG se taille la part belle de ce onze de prestige avec Marquinhos (7/10), Lionel Messi (8/10) et Kylian Mbappé (8/10). Victorieux à Nice malgré un milieu en souffrance sur le papier (3-1), le LOSC place aussi trois éléments (Léo Jardim, Jonathan Onana et le coach Jocelyn Gourvennec, tous à 7/10).

Notons que l'AS Monaco, qui a retourné Brest (4-2) a ses deux héros dont Wissam Ben Yedder (plus belle note avec un 9/10!) et que le Stade Rennais, qui a dominé l'OM (2-0), compte aussi sur la présence de Lovro Majer et Adrien Truffert dans ce onze.

Auteurs de gros matchs avec le RC Lens (à Troyes) et le RC Strasbourg (contre Clermont), Jonathan Clauss (8/10) et Adrien Thomasson (7/10) complètent cette belle équipe...

Pour résumer Samedi soir, on a vécu un Multiplex un peu fou. Notamment dans la course à l'Europe où on a assisté à quelques tournants importants. L'Equipe-type du quotidien L'Equipe montre combien la soirée a été riche en rebondissements...



Alexandre Corboz

Rédacteur