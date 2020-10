PSG, Stade Rennais, RC Lens, OM, OL : ils sont dans le onze-type des arrivées en Ligue 1

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Jonas Omlin (ex-FC Bâle, MHSC) : en misant sur le portier international helvète de 26 ans, Montpellier a trouvé le digne successeur de Geronimo Rulli. Un pari à 6 M€ tout de même.

Alessandro Florenzi (ex-AS Roma, PSG) : en disgrâce à Rome et sortant d'un prêt mitigé à Valence (Espagne), le défenseur droit de la Squaddra Azzura cherchait à se relancer. Leonardo a flairé la bonne affaire en prêt avec option d'achat. Le digne successeur de Thomas Meunier ?

Daniele Rugani (ex-Juventus, Stade Rennais) : autre international italien en difficulté, le stoppeur de la Vieille dame a débarqué en prêt en Bretagne pour une saison. Vu le CV du joueur de 26 ans, c'est un sacré coup réalisé par Florian Maurice.

Facundo Medina (ex-Talleres, RC Lens) : inconnu à son arrivée en provenance d'Argentine, présenté comme un latéral gauche, le roc lensois est déjà en train de s'imposer comme l'une des trouvailles de ce début de saison. Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste, vient tout juste de valider cette bonne pioche en le convoquant pour la première fois des Espoirs aux A.

Henrique Dalbert (ex-Inter Milan, Stade Rennais) : brillant sous les couleurs de l'OGC Nice, le Brésilien s'est perdu en Série A. D'abord à l'Inter Milan, ensuite à la Fiorentina. Rennes l'a récupéré et aspire à le relancer durant son prêt d'un an.

Rafinha Alcantara (ex-FC Barcelone, PSG) : habitué aux coups de dernière minute, Leonardo a vu la porte s'ouvrir pour l'ex-milieu offensif du Celta Vigo. Le PSG a réalisé un énorme coup bradé en le récupérant pour trois fois rien.

Morgan Schneiderlin (ex-Everton, OGC Nice) : pour moins de 3 M€, Ineos a offert un sacré CV à Patrick Vieira. A 30 ans à peine, l'Alsacien pèse plus de 200 matches dans l'élite anglaise entre Southampton, Manchester United et Everton. C'est aussi 15 sélections chez les Bleus qui débarquent sur la Côte d'Azur.

Michaël Cuisance (ex-Bayern Munich, OM) : comme Schneiderlin, Cuisance est parti en Bundesliga très jeune, sans avoir eu le temps de découvrir la Ligue 1. A Mönchengladbach, l'international U20 s'est fait un nom. Au Bayern, il a attendu son tour un an avant de rejoindre la Canebière en prêt avec une option d'achat comprise entre 10 et 18 M€. On a hâte de le découvrir...

Lucas Paqueta (ex-Milan AC, OL) : en janvier 2019, quand il quitte Flamengo pour le Milan contre un chèque de 39 M€, on parlait déjà de lui comme le nouveau crack du Brasileiro. En Italie, Lucas Tolentino Coelho de Lima s'est un peu perdu. Juninho, qui croit toujours en lui, a déboursé 23 M€ pour le faire signer à Lyon. Un pari sur le talent.

Jonathan David (ex-La Gantoise, LOSC) : recrue la plus cher de l'été en Ligue 1 tous clubs confondus (32 M€ bonus inclus), la pépite canadienne est LE pari des Dogues et de Luis Campos pour prendre la suite de Victor Osimhen. Exceptionnel en Jupiler League sous les couleurs de Gand, l'Europe entière était aux pieds de David. C'est en Ligue 1 plutôt qu'en Bundesliga qu'il a choisi de poursuivre sa carrière.

Moise Kean (ex-Everton, PSG) : le « nouveau Balotelli » parviendra-t-il enfin à devenir le monstre attendu ? Carlo Ancelotti n'y croyait plus vraiment à Everton. Leonardo, qui cherchait un deuxième buteur à moindre frais, a pris le risque de le relancer.

Auraient pu être cités :

Benlamri (OL), Botman (LOSC), Retsos (ASSE), Balerdi (OM), Nagatomo (OM), Clauss (RC Lens), De Sciglio (OL), Chirivella (FC Nantes), Amadou (SCO Angers), Neyou (ASSE), Fofana (RC Lens), Danilo (PSG), Berisha (Reims), Boufal (Southampton), Yilmaz (LOSC), Volland (AS Monaco), R.Lopes (OGC Nice), Doku (Stade Rennais), Augustin (FC Nantes), Assalé (DFCO), Ben Arfa (Girondins), Mounié (Brest)...