PSG, Stade Rennais : Sulemana a marqué au fer rouge l'une des recrues parisiennes

Arrivé à la toute fin du Mercato en provenance du Sporting Lisbonne, Nuno Mendes (PSG, 19 ans) est amené à devenir l'un des grands latéraux gauches des années 2000 à l'échelle planétaire. Dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques ce vendredi, le Portugais est revenu sur sa signature inattendue à Paris.

« C'était le dernier jour du mercato. J'étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu'il y avait un intérêt du PSG, mais ce n'est que le 31 août que c'est devenu concret. On m'a fait une proposition, j'étais très content alors j'ai dit oui. J'ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58 (…) A Paris, on est à un niveau supérieur à ce que j'avais connu au Sporting. Il y avait de bons joueurs au Sporting, mais jouer avec Messi, Neymar, Mbappé... c'est un autre monde ! », a-t-il glissé.

Plutôt timide depuis son arrivée dans la Capitale française, Nuno Mendes s'acclimate lentement mais sûrement à la Ligue 1. Pour l'heure, il n'a réellement été en difficulté qu'une fois : face au Stade Rennais avant la trêve d'octobre (défaite 0-2). Il a d'ailleurs été marqué par son vis-à-vis : « Il y en a un qui m'a causé beaucoup de problèmes, c'est Sulemana de Rennes ! »

