PSG : une figure de l’OL et du RC Lens prend Zidane pour taper sur Mbappé

L’ancien joueur du RC Lens et de l’OL a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec le discours de la star du PSG sur BFMTV. Éric Carrière a poussé un coup de gueule sur twitter pour détruire Mbappé en faisant le parallèle entre ses prises de positions et celles de Zidane.

Le chroniqueur de Canal a jugé « inquiétante » la vision de Mbappé contrairement à celle de Zizou qui a toujours préféré rester discret et n’agir au niveau social que par le biais du milieu associatif. Éric Carrière est l’un des premiers à allumer ainsi le joueur du PSG sur ses prises de position.

Ce qui est sûr c’est que le débat est lancé sur Twitter et que Kylian Mbappe n’a pas fini de faire réagir. Alors que son avenir est réglé, il pourra se contenter de briller ailleurs que sur les terrains ou dans les rumeurs mercato cet été. Il était notamment à la draft NBA ce jeudi et a même conquis les médias américains !

Quelle différence entre l'interview de Zidane dans @lequipe et celle-ci. Deux visions : une que je préfère de loin. L'autre est inquiétante. https://t.co/gUGzDuIVwM — Eric Carrière (@carriere_eric) June 24, 2022

Pour résumer Éric carrière détruit Mbappe après qu'il se soit exprimé en interview sur l'importance de ses prises de position au micro de BFMTV. L'ancien lensois a notamment fait le parallèle avec Zidane, le modèle de la star du PSG, dont la vision était diamétralement opposée

Yann Noailles

Rédacteur