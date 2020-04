ASSE, PSG : la finale de la Coupe de France pourrait se jouer… la saison prochaine !

true

Après avoir confirmé la fin de la L1 et de la L2, alors qu’il n’en a pas le pouvoir, le président de la FFF veut maintenir la finale de la Coupe !

Dans le joyeux bordel qu’est devenu le football français, chacun défend son bout de gras avec acharnement. Et Noël Le Graët sort incontestablement du lot. Comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour, le président de la FFF n’hésite pas à dire tout ce qui lui passe par la tête, sans consulter qui que ce soit, profitant du manque de charisme des dirigeants de la LFP.

Ce qui a le mérite de faire passer ses idées. Car il ne faut pas se tromper, si le Breton a déclaré que les championnats de L1 et de L2 étaient terminés, alors que ce n’était pas son rôle, après l’annonce du Premier Ministre, Edouard Philippe, il envisage toujours de faire jouer la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG !

D’après le quotidien sportif, Le Graët voudrait que le grand rassemblement du Stade de France ait lieu en ouverture de la saison 2020/21 ! Pour rappel, il voulait déjà qu’ASSE-PSG soit le premier match disputé au sortir de la crise sanitaire. Et pour cause : cette rencontre génère plus de 4 M€ de recettes pour la FFF, impactée comme tout le monde par le coronavirus…