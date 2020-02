Borussia – PSG (2-1) : Pierre Ménès défend Neymar et Mbappé

true

S’il a tapé sur le PSG après la défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2), Pierre Ménès a quand même défendu le bilan de Neymar et Kylian Mbappé en Allemagne.

Depuis que le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2) en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, ça tire à boulets rouges sur le Champion de France. Depuis mardi soir, Thomas Tuchel, Thiago Silva et consorts se prenent charge sur charge dans les médias. Une offensive qui n’est pas totalement du goût de Pierre Ménès.

S’il s’est lui-même montré critique à l’égard de Paris après sa défaite au Signal Iduna Park, le consultant du CFC trouve certaines charges trop dures. Quand un Twittos fait remarquer que Neymar Jr et Kylian Mbappé ont peut-être montré en Allemagne qu’ils avaient la tête ailleurs (eux qui roulent des mécaniques en Ligue 1 et se montrent plus discrets dans les échéances européennes), Pierre Ménès a répondu :

« Enfin, Neymar c’est un but, un poteau. Et Mbappé, une passe décisive et deux tirs cadrés sans avoir reçu un seul ballon exploitable jusqu’à la 65e. Je ne dis pas qu’ils ont été bons mais ils ont fait quelque chose avec le peu qu’ils ont eu », a défendu l’ancien journaliste de L’Equipe.