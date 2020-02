Dijon FCO – PSG (1-6) : zéro blessé, zéro polémique..Pierre Ménès s’en contente

true

Mercredi en fin d’après-midi, le Paris Saint-Germain a composté son billet pour le dernier carré de la Coupe de France en disposant facilement du Dijon FCO (6-1) au stade Gaston-Gérard. Un match que Pierre Ménès n’a commenté que brièvement sur son blog.

« Un demi-PSG a suffi pour exploser une équipe de Dijon pas incohérente dans le jeu mais qui a fait trop de cadeaux sur le plan défensif. Déjà, quand tu marques un but contre ton camp au bout de 45 secondes de jeu, tu te mets des bâtons dans les roues », a-t-il écrit.

De cette rencontre où le turn-over a fait son œuvre, Ménès ne tirera pas de grandes conclusions : « Un match sans aucun enseignement pour Paris, qui pourra se féliciter de ne déplorer aucune nouvelle blessure et de continuer à marquer énormément de buts ». Et en plus, avec ce 6-1, le PSG chasse encore un peu plus la négativité qui entoure l’équipe et gave le consultant sympathisant parisien.