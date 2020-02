Dortmund – PSG : Sarabia ou Icardi, la compo de Tuchel fait débat

true

Selon L’Equipe, le PSG devrait se présenter à Dortmund dans un 4-4-2 avec le duo Thiago Silva-Kimpembe en défense centrale, Marquinhos et Verratti au milieu, Di Maria et Neymar sur les ailes, et Mbappé associé à Icardi ou Sarabia en pointe. Entre l’Italien ou l’Espagnol, Thomas Tuchel n’aurait pas encore tranché. Et pour Jérôme Alonzo, le meilleur choix, c’est Sarabia.

« J’aime beaucoup ce joueur, a soutenu l’ancien gardien parisien sur La Chaîne L’Equipe. Il est véloce, rapide. A chaque fois qu’il joue il est bon et souvent il marque. » Sarabia reste notamment sur un doublé lors de l’écrasante victoire du PSG à Dijon (6-1) en Coupe de France. Une compétition dont il est le meilleur buteur avec 6 réalisations.