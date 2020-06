Stade Rennais – Mercato : le PSG enfin seul sur le dossier Traoré ?

true

Le Betis Séville se serait retiré de la course pour Hamari Taoré (Rennes). Un concurrent de moins pour le PSG qui courtise le latéral gauche.

Avec le PSG, de nombreux clubs européens sont attentifs à la situation d’Hamari Traoré (28 ans). Le latéral droit de Rennes sort d’une excellente saison en Bretagne. Auteur de cinq passes décisives cette saison, Traoré est à un an du terme de son contrat. Le Stade Rennais souhaite prolonger son défenseur. Cette situation contractuelle motive les postulants comme le Betis Séville et le PSG.

Le Betis dispose de peu de moyens

Mais selon Estadio Deportivo, le Betis Séville a mis en sommeil la piste menant à Hamari Traoré. Malgré des avancées dans les négociations, il sera compliqué pour le Betis d’assumer une acquisition autour de 10M€.

S’il n’y a pas de ventes (à l’instar d’Emerson), le Betis sera incapable d’enchérir. Ce retrait d’un concurrent est une aubaine pour le club de la capitale. Le PSG est grandement intéressé par les qualités de l’international malien. L’intérêt paraît réciproque : « Savoir que Paris me suit ? Ça veut dire que ce que j’ai réussi n’est pas passé inaperçu. Je suis dans une situation où je dois réfléchir à tous les aspects. Avec mon agent, on a toujours procédé de la sorte. Bien sûr que Paris fait rêver. C’est un grand club. Et si un tel club s’intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail. » Une place à droite de la défense parisienne devrait probablement se libérer avec le départ en fin de contrat de Thomas Meunier. Avec une concurrence en moins, le PSG pourrait plus facilement finaliser ce dossier.