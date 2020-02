L’instant PSG : Kylian Mbappé, la santé avant les stats

true

Supporter inconditionnel du PSG depuis sa plus tendre enfance, Stéphane Tan, journaliste à But!, reviendra chaque vendredi soir sur l’actualité de son club de coeur.

A l’approche de la période la plus importante de la saison et de l’un des rendez-vous de l’année, chacun des faits et gestes des joueurs du PSG sont scutés. On peut le constater avec la polémique Kylian Mbappé qui a agité l’actualité du club parisien tout au long de la semaine. Et pourtant, il n’y a pas de quoi en faire tout un drame. Certes, l’attitude du champion du monde français est a condamné, mais ce sont des choses qui arrivent dans tous les grands clubs.

A Manchester City, Sergio Agüero s’était accroché avec véhémence avec son entraîneur Pep Guardiola. A Dortmund également, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, Marco Reus et Achraf Hakimi n’avaient pas caché leur état d’âme lorsque Lucien Favre avait décidé de les remplacer face à l’Union Berlin (5-0). Kylian Mbappé est donc loin d’être un cas isolé.

Il ne faudrait néanmoins pas que cette mésaventure se reproduise encore. L’attaquant parisien doit apprendre à se contrôler. A respecter le staff, mais également ses coéquipiers. Et le plus important, penser à sa santé avant ses statistiques. La priorité est clairement le 8ème de finale aller face au Borussia Dortmund.

Grand amateur de NBA, le joueur de 21 ans doit certainement avoir déjà entendu parler du « load management » qui consiste à reposer un joueur pour éviter une quelconque blessure. Kawhi Leonard, qui a été mis au repos durant 22 matchs de saison régulière l’année dernière, en a été l’exemple parfait. Tout frais pour les plays-offs, l’ailier a été l’atout majeur dans la conquête du titre NBA des Raptors de Toronto.

Si Kylian Mbappé est encore jeune, insouciant et dans la force de l’âge, c’est dans la durée et au finish qu’il faudra prouver. Le PSG et Thomas Tuchel en sont conscients, il faut préserver la jeune pépite. Il serait temps pour l’intéressé d’y réfléchir également, d’autant plus que la saison risque d’être encore longue, lui qui a l’ambition de disputer l’Euro 2020 avec les Bleus… et pourquoi pas les Jeux Olympiques.