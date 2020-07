Mercato : Valence, autres pistes, Gasset… L’avenir de Laurent Blanc en trois questions

Depuis l’été 2016 et son départ du PSG, Laurent Blanc attend toujours ce challenge ambitieux à même de relancer sa carrière d’entraîneur. Nombre d’hypothèses ont existé avec le temps mais aucune ne s’est concrétisée. Celle menant à Valence, évoquée ces dernières heures par l’Equipe, sera-t-elle la bonne ? Retour sur la situation du Président en trois questions.

Ces dernières heures, l’Equipe a dévoilé une possibilité pour l’avenir de Laurent Blanc. Désormais entouré par Jorge Mendes, l’entraîneur français pourrait profiter des entrées particulières du super agent portugais du côté de Valence pour s’installer sur le banc alors qu’Albert Celades est sur le départ. Vu d’Espagne, la donne semble toutefois différente. Si Laurent Blanc est une piste parmi d’autres, le favori est ailleurs. La radio Onda Cero a annoncé il y a quelques jours que Marco Silva, l’entraîneur portugais libre depuis la fin de son aventure à Everton en 2019, est le favori pour succéder à Celades. Autre nom évoqué par la presse espagnole, Quique Angel Flores, qui a dirigé le club de 2005 à 2007.

Former Everton boss Marco Silva on Valencia shortlist for managerial vacancy https://t.co/KHZknLJ6pF

