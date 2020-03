OL – PSG (1-5) : Neymar, Mbappé… Tuchel distribue les bons points après la qualification

true

Même si la victoire a été longue à se dessiner, le PSG a écarté l’OL en demi-finale de Coupe de France (5-1) et peut donc toujours espérer un triplé national. Thomas Tuchel, après la rencontre, s’est satisfait d’avoir pu remporter « un match difficile, de niveau Ligue des champions. C’est une performance solide, sérieuse, concentrée. On a combattu dans les duels, peut-être qu’on a manqué toutefois un peu de vitesse. Le résultat est mérité et fantastique. Cinq buts à Lyon, c’est extraordinaire. Cela donne beaucoup de confiance », a estimé le coach allemand devant la presse.

L’entraîneur allemand a ensuite évoqué la performance de ses deux hommes forts, Neymar et Kylian Mbappé. Malgré le match moyen du Brésilien, Tuchel a tenu à souligner son apport. « Il a été très fort, toujours dangereux. Il est la clé pour les résultats extraordinaires. Pour cela, il doit jouer. Il a besoin de ça. Quand il joue beaucoup, il peut faire la différence ».

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Pour Kylian Mbappé en revanche, difficile de faire mieux avec un triplé retentissant et un but de 60 mètres extraordinaires. Forcément, Thomas Tuchel ne pouvait retenir ses louanges, d’autant plus après un match aller frustrant lors du grand rendez-vous du début de l’année 2020 à Dortmund. « Il a eu un match difficile avec nous à Dortmund, dans un poste différent. Il était clair pour moi que ce serait un peu difficile pour lui à Dortmund, qu’il pourrait un peu souffrir . Après Dortmund, il a montré une réaction formidable à chaque entraînement et contre Dijon, aujourd’hui encore. Il est très fort », a estimé Tuchel.