PSG : 4 fantastiques peut-être, mais seulement 1 joueur clé

Hier soir, face à l’ASSE en Coupe de la Ligue, les quatre fantastiques du PSG (Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi) ont encore assuré le spectacle.

Hier soir, lors de sa démonstration on collective face à l’ASSE en quart de finale de la Coupe de la Ligue, le PSG a aligné au coup d’envoi ses quatre fantastiques : Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi. Et si cette association ne réussit vraiment pas aux joueurs stéphanois, qui ont tout de même encaissé dix buts en deux matches…, reste à savoir si Thomas Tuchel la reproduira à chaque rencontre.

Le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, tout en reconnaissant le talent des différentes individualités, émet un léger bémol sur l’appellation désormais répandue des 4 fantastiques. Car, selon lui, il y a avant tout un joueur clé : le Brésilien Neymar. Propos tenus lors de l’émission Latefootballclub.

« Les quatre Fantastiques, je veux bien, c’est même bien gentil, mais le facteur X, le joueur clé, celui sur lequel il faut absolument compter dans les grands matches, c’est Neymar. C’est le maître-à-jouer, l’accélérateur, les plus belles inspirations… Neymar est évidemment le meilleur joueur de cette équipe. »