PSG : 5 ans de matches et Paris égale le FC Barcelone

false

Une lettre de l’Observatoire du football le prouve : le PSG et le FC Barcelone ont la même facilité dans leurs championnats respectifs.

Pas toujours évident de voir deux clubs majeurs sur la scène européenne au même rang. Notamment le FC Barcelone et le PSG qui s’affrontent désormais sur le marché des transferts au sujet des meilleurs joueurs de la planète. Il arrive pourtant que le club français et celui d’Espagne se partagent une place au sein du même classement.

Lequel ? Celui des clubs ayant gagné le plus fort pourcentage de matchs de championnat par trois ou plus buts d’écart entre 2015 et 2020. Certes, et on vous l’accorde, il fallait y penser, ce qu’a fait l’Observatoire du football dans sa dernière lettre hebdomadaire.

Moins que l’Ajax, plus que le Bayern Munich

Preuve que le PSG et le Barça ont tendance à se balader ? Les deux clubs ont remporté 35,4% de leurs rencontres de championnat avec 3 buts d’écart ou plus. A titre de comparaison, c’est moins que l’Ajax d’Amsterdam (37,4%), mais plus que Benfica (33,5%) et le Bayern Munich (32.-,4%)