PSG : absences, Verratti, Icardi… Tuchel fait le point avant l’OL et évoque le miracle Mbappé

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, était en conférence de presse ce jeudi à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue face à l’OL.

Pouvant difficilement échapper au sujet Kylian Mbappé, le coach du PSG a surtout évoqué son effectif particulièrement décimé avant le choc contre l’OL.

Une défense décimée

« C’est un peu trop tôt pour Kehrer et Dagba. Concernant Bernat ce sera peut-être un peu juste pour débuter. »

Quel compo devant ?

« Sans Kylian c’est un impact très important mais on va trouver la solution, je l’espère. On a encore un entraînement. Il faut utiliser Di Maria, Choupo ou Sarabia devant pour conserver notre 4-4-2. On fera un point demain matin. »

Verratti vers un retour comme titulaire ?

« On veut avoir toujours le ballon, pour récupérer. Avec Marco, c’est une décision compliquée de le laisser sur le banc (contre Saint-Etienne). Je n’ai pas peur avec lui. La dernière phase, c’est autre chose que les entraînements. On doit s’adapter. Je ne suis pas inquiet. »

Un tournant face à l’OL

« C’est un grand défi demain ! On a déjà fait un match décisif et compliqué la semaine dernière contre l’ASSE. Il faut préparer notre mentalité demain ! Notre faim de gagner et que nous sommes prêts à être à ce niveau-là. La chaleur ? On va s’adapter. »

Soutien total à Icardi

« Il a été très fort. Ce n’est pas nécessaire de toucher beaucoup de ballons. Il peut attendre, il a beaucoup de patience. Il est toujours important, il est très discipliné. Les attaquants veulent toujours marquer. »

L’OL n’est pas l’Atalanta

« Ce n’est pas possible de préparer l’Atalanta contre Lyon. La meilleure chose, c’est de se préparer au niveau de l’état d’esprit, de montrer notre faim. C’est nécessaire. »

Tuchel croit au miracle pour Mbappé

« Oui toujours mais ce sera très très court. Je n’ai rien d’autre à dire. Chaque jour compte pour faire un miracle. »

Propos relayés par le compte Twitter du club et RMC